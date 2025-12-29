بازگشایی راه های درگیر سیلاب در گچساران؛جاده باباکلان مسدود است

علی دانا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارندگیهای شدید، تداوم فعالیت سامانه بارشی و طغیان رودخانهها در شبانهروز گذشته، بسیاری از جادههای روستای شهرستان گچساران را درگیر سیلاب و آبگرفتگی گسترده کرد.
وی افزود: در پی این رخدادی طبیعی جادههای روستای تلخاب شیرین، امام زاده جعفر، زیر گذر سر آبننیز و سربیشه دچار آب گرفتگی و گل و لای شده بودند که با تلاش شبانه روزی ادارات خدمات رسان جادهها بازگشایی شد.
بخشدار مرکزی گچساران از مسدود شدن جاده موقت دهستان باباکلان به علت سیل و تخریب خبر داد و بیان کرد: این مسیر تاکنون به علت حجم خسارت بالا مسدود بود که به کمک راهداری در حال بازسازی و بازگشایی است.
وی صریح کرد: به علت پر شدن سد خاکی و مسیر سیلابی بعد از آن در روستای امام زاده جعفر، چند خانه همجوار این سیلاب دچار خسارت شد که به کمک هلال احمر و بنیاد مسکن در حال کمک رسانی به این منازلها هستیم.
دانا همچنین از خاموشی برق در روستاهای بویراحمد گرمسیری، امام زاده جعفر و لیشتر در شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: به محض دریافت خاموشی همه گروههای حوادث برق در این روستاها حاضر و نواقص را رفع کردند.
