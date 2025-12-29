نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواسط روز دوشنبه بهصورت بارش پراکنده باران و در برخی نقاط رگبار باران پیشبینی میشود و در ارتفاعات و مناطق سردسیر پدیده مه رخ خواهد داد.
وی افزود: از ظهر دوشنبه بهتدریج کاهش ابر در استان اتفاق میافتد و برای شب دوشنبه و اوایل صبح سهشنبه، آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق در ارتفاعات انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: فعالیت موج جدید و سرد سامانه بارشی از ظهر سهشنبه از مناطق غربی استان آغاز میشود و تا بامداد چهارشنبه ابتدا بهصورت بارش باران و برف و بهتدریج برف، مه و وزش باد شدید تا بسیار شدید در همه مناطق استان گسترش خواهد یافت.
داداشی تصریح کرد: در این مدت، شدت بارش در مناطق شمالی، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرقی استان بیشتر برآورد میشود و در ارتفاعات، کولاک برف و کاهش شدید دید دور از انتظار نیست.
وی بیان کرد: از نظر دمایی، از شب سهشنبه تا صبح پنجشنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه در سطح استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان گفت: با توجه به پیامدهای ناشی از فعالیت سامانه بارشی، هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای استان صادر شده و شهروندان بهویژه رانندگان و ساکنان مناطق کوهستانی باید تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
