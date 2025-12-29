برپایی آئین نکوداشت ویژه برای ۲ هنرمند «سازگر» و «خنیاگر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین بزرگداشت فریدون حلمی و داود یاسری ۲ هنرمند شاخص «سازگر» و «خنیاگر» تمبک، روز سه‌شنبه ۹ دی‌ ساعت ۱۸ با حضور بزرگان و هنرمندان موسیقی و با مشارکت موسسه هزارصدا در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این آئین که اجرای آن بر عهده آرش نصیری است، میرعلیرضا میرعلی‌نقی سخنرانی و فرید یداللهی سخنرانی و تک‌نوازی خواهند کرد.

محمد میرزاخانی (تمبک) و وحید طالبی گلپایگانی (تار)، دونوازی تمبک و ویولن کورش و داریوش حجازی، تک‌نوازی نفس خرمیان برگزیده‌ ۲ سال اخیر جشنواره جوان، گروه تمبک‌نوازان درخشان اصفهان به سرپرستی نگین حجازی (۱۸ نوازنده تمبک و هنگ درام)، اجرای گروهی گفتگوی چپ و راست بهمن رجبی توسط یک گروه شش نفره از شاگردان کورش حجازی، تک‌نوازی دو هنرمند نوجوان ده و یازده ساله در این برنامه به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.

پخش بخش‌هایی از گفتگو با فریدون حلمی و هم‌چنین گفتگو با داود یاسری از دیگر قسمت‌های این آئین است.

فریدون حلمی مدرک درجه یک هنری دارد و از سال ۱۳۹۷ به عضویت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت درآمده است.

تولید و ساخت پانصد هزار تمبک در طی سال‌ها فعالیت از بارزترین سوابقی است که در کارنامه هنری این هنرمند به‌چشم می‌خورد.

داوود یاسری نوازنده و مدرس تمبک در زمان قبل و بعد از انقلاب با ارکسترها، گروه‌ها و خواننده‌های مختلفی همکاری داشته است و از هنرمندان مطرح کشور در نوازندگی سازهای ضربی است.