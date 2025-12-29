۹ دی نماد حضور آگاهانه مردم در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران است

حجت الاسلام علی ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حماسه نهم دی، این روز را یکی از مقاطع ماندگار و سرنوشتساز تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: نهم دی نماد بصیرت، هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: پس از ناکامی دشمنان و برخی جریانهای داخلی در تحقق خواستههای خود، تلاش شد با طرح ادعای تقلب و تحریک احساسات عمومی، زمینه براندازی نظام فراهم شود، اما مردم با صبر و احترام به آرمانهای انقلاب، فتنه را خنثی کردند.
وی افزود: اوج این فتنهگریها در اهانت به مقدسات و ساحت اهلبیت (ع) بهویژه در روز عاشورا بروز یافت که همین مسئله موجب شد مردم بهصورت خودجوش، از روی بصیرت و در تبعیت از ولیفقیه، در صحنه حاضر شوند و با حضور گسترده خود بساط فتنه را جمع کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به تعابیر رهبر معظم انقلاب درباره نهم دی، این روز را «یومالله»، «روز تجلی قدرت الهی»، «روز شناخت موقعیت» و «روز احساس مسئولیت عمومی» دانست و تصریح کرد: تبیین چرایی و آثار این حماسه برای نسلهای جدید، بهویژه نوجوانان و جوانان، امری ضروری است.
وی از برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در زنجان خبر داد و گفت: این مراسم روز سهشنبه ۹ دیماه، رأس ساعت ۱۵ در مصلای نماز جمعه زنجان برگزار خواهد شد و انتظار میرود مردم بصیر استان حضوری پرشور و آگاهانه داشته باشند.
ناصر همچنین با اشاره به تقارن این ایام با اعیاد ماه رجب، شعبان و دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: حضور مردم در این برنامهها، علاوه بر پاسداشت ارزشهای انقلاب، پاسخی قاطع به جنگهای روانی دشمنان و تأکیدی بر اقتدار و ثبات نظام اسلامی خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ضمن قدردانی از صبر و همراهی مردم، بر لزوم تلاش بیشتر مسئولان برای خدمترسانی و کاهش مشکلات معیشتی تأکید کرد و گفت: همین مردم، با وجود همه سختیها، انقلاب را به این نقطه رساندهاند و با هدایت رهبری معظم انقلاب، پرچم آن را به دست صاحب اصلیاش خواهند سپرد.
