۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

اسماعیل زادگان: ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در مرز پلدشت کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت گفت: با تلاش مأموران آگاهی این فرماندهی ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در مرز صنم بلاغی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم اسماعیل زادگان در این زمینه، اظهار کرد: در پی اخبار واصله از مردم مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یک دستگاه کامیون ترانزیتی در مرز صنم بلاغی پلدشت موضوع به لحاظ حساسیت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های لازم و با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و فنی و با هماهنگی مقام محترم قضائی، کامیون مورد نظر را توقیف و مقدار ۵۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به شکل ماهرانه‌ای در قسمتی از کامیون جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

سرهنگ اسماعیل زادگان ارزش این مواد مکشوفه را ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این راستا یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر دستگیر و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به حوزه قضائی شهرستان ارسال شده است.

