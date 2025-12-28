  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

دپوی بزرگ مواد مخدر در نیکشهر لو رفت

نیکشهر - ماموران پلیس شهرستان نیکشهر با اشراف اطلاعاتی، محموله ۴۰۳ کیلوگرمی از انواع مواد مخدر را در منطقه هیچان این شهرستان کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس شهرستان نیکشهر با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، از دپوی محموله‌ی مواد مخدر در روستای هیچان از توابع شهرستان نیکشهر مطلع شدند که سوداگران مرگ قصد جابجایی و انتقال آن به مناطقی از عمق کشور را داشتند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی پس از حضور در محل و بررسی دقیق ۲۳۳ کیلو و ۹۴۸ گرم تریاک، ۱۳۷ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش و ۳۱ کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه در مجموع ۴۰۳ کیلو و ۴۴۸ گرم انواع مواد مخدر را کشف و تلاش برای دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار نیروهای پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس شبانه روز در اقصی نقاط کشور با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی می‌کند و هرگز اجازه جولان و سرکشی به آنان نخواهد داد.

