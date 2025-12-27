  1. استانها
  2. فارس
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

دستگیری قاچاقچی حین جابه‌جایی ۱۳۰ کیلو تریاک در شیراز

شیراز-فرمانده انتظامی استان فارس گفت: یک نفر قاچاقچی حین جابه‌جایی ۱۳۰ کیلوگرم تریاک، توسط پلیس در شیراز دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به دستگیری یک نفر قاچاقچی مواد مخدر در شیراز، اظهار داشت: در راستای پیگیری مطالبات و دغدغه‌های مردمی و در پی اجرای طرح امنیت محله‌محور با محوریت مقابله با مواد مخدر، روز گذشته مأموران انتظامی کلانتری ۲۳ گلدشت به ۲ خودرو پژو ۴۰۵ و سمند که در یک کوچه در حال جابه‌جایی بسته‌هایی بودند مشکوک شده و سریعاً وارد عمل شدند.

وی اظهار داشت: راننده سواری پژو با مشاهده پلیس به صورت پیاده متواری و مأموران موفق شدند در عکس‌العمل به موقع راننده سمند که قصد متواری شدن با خودرو داشت را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه مأموران موفق شدند در بازرسی از سواری پژو و سمند در مجموع ۱۳۰ کیلوگرم تریاک را کشف کنند، تصریح کرد: متهم به مراجع قضائی معرفی و تلاش برای دستگیری قاچاقچی متواری ادامه دارد.

سردار ملکی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرایم نیازمند همکاری شهروندان با پلیس بوده است و هدف ما از اجرای طرح‌های ارتقا امنیت محله محور، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم است؛ بنابراین شهروندان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

