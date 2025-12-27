دستگیری قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ با ۱۲ کیلو تریاک در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کشاورزی اظهارکرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بشاگرد با انجام کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان به شهرستان جاسک مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی صحت موضوع، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بشاگرد ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیم عملیاتی و با همکاری عوامل پلیس مواد مخدر شهرستان جاسک و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، به محل تردد احتمالی قاچاقچیان واقع در محور قلعه گنج به سمت سر دشت اعزام شدند.

سرهنگ علی کشاورزی اظهار داشت: مأموران پس از چند ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت، نهایتاً به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید مشکوک شده و دستور توقف دادند که راننده بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کرد.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: پس از تعقیب و گریز طولانی در یک عملیات ضربتی و هماهنگ خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۶ بسته تریاک به وزن ۱۱ کیلو ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان افزود: در این عملیات یک قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.