دهقان منشادی: ۹ ملک مازاد دولتی در یزد به ستاد ملی مولدسازی معرفی شد

یزد_ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به شناسایی ۹ ملک مازاد دولتی به ستاد مولدسازی گفت: درآمد حاصل از فروش ابتدا به خزانه کل کشور واریز و سپس ۱۰۰ اعتبار به استان باز می‌گردد.

محمد دهقان منشادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر ستاد استانی مولدسازی، املاکی متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و اداره کل ورزش و جوانان مورد ارزیابی قرار گرفت و با اجماع اعضا به‌عنوان املاک مازاد تصویب شد. این دارایی‌ها برای دریافت مجوز فروش به ستاد ملی مولدسازی ارسال شده‌اند.

وی در ادامه از پیگیری روند فروش پنج ملک دیگر در استان خبر داد و افزود: مجوز فروش این پنج ملک پیش‌تر از سوی ستاد ملی صادر شده بود و در نشست اخیر، نحوه واگذاری آنها مورد بحث قرار گرفت. تصمیم بر این شد که این املاک با رعایت تمامی ضوابط قانونی و از طریق مذاکره به فروش برسند تا منابع حاصل به استان بازگردد.

به گفته دهقان منشادی، ارزش این پنج ملک حدود ۲۴ میلیارد تومان است و متعلق به دستگاه‌های بهزیستی و دامپزشکی است.

وی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد ملی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، درآمدهای حاصل از فروش ابتدا به خزانه کل کشور واریز می‌شود و سپس به طور کامل برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان تخصیص می‌یابد تا این منابع به شکل مولد و مؤثر به توسعه یزد کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر اهمیت اجرای سیاست مولدسازی افزود: مولدسازی دارایی‌های مازاد یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و استان یزد در این زمینه با جدیت در حال اجرا و پیگیری این سیاست ملی است. هدف ما استفاده بهینه از سرمایه‌های راکد دولتی برای تسریع در روند توسعه استانی است.

کد خبر 6705725

