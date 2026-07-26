به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان منشادی در نشست ستاد استانی مولدسازی گفت: تمامی فرایند مولدسازی داراییهای مازاد دولت تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال در استان انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیشتر فرایند شناسایی، ارزشگذاری، ارزش افزایی و تشخیص مازاد بودن در اختیار استان بود و برای فروش باید از وزارت اقتصاد مجوز دریافت میشد افزود: در حال حاضر این کارها با اختیارات استان انجام میشود.
دبیر ستاد مولدسازی داراییهای مازاد استان اذعان کرد: این تفویض اختیار موجب سرعت عمل در انجام فرایندها و مولدسازی میشود.
دهقان منشادی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی بعد از انجام ارزش افزایی و ارزشگذاری دو ماه فرصت دارند ملک خود را به مزایده بگذارند در غیر این صورت وزارت اقتصاد راسا وارد عمل خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس سیاست محوری دولت منابع حاصل از فروش املاک مازاد هر استان برای تکمیل پرژوههای نیمه تمام همان استان اختصاص مییابد.
دهقان گفت: ۶۱۶ ملک مازاد دولت به ارزش ۱۵ همت از ابتدای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲ تاکنون در استان شناسایی شده است و در برنامه مولدسازی قرار دارد.
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