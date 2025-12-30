طاهری: گرفتن صدر از استقلال راحت نبود/ هدف قهرمانی دور از دسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان گلبرگ تاکستان پس از تنها ۹ هفته از آغاز لیگ برتر با کسب ۲۲ امتیاز صدر جدول را به خود اختصاص داده و توجه همه علاقه‌مندان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. این درخشش در شرایطی رخ داده که تیم‌هایی پرقدرتی مانند استقلال پیش از این صدر جدول را در اختیار داشتند و پیش‌بینی‌ها به نفع آن‌ها بود.

گلبرگ تاکستان که نماینده شهرستان تاکستان و استان قزوین است از همان ابتدای لیگ با نمایش‌هایی مقتدرانه نشان داد که هدفش تنها حضور در لیگ برتر نیست؛ بلکه برای رقابت جدی و کسب افتخارات آمده است. نتایج قابل توجهی همچون پیروزی‌های پرگل مقابل تیم‌های مدعی و تثبیت جایگاه در صدر جدول بیانگر انگیزه، انسجام و جنگندگی بازیکنان این تیم است.

اکنون که گلبرگ تاکستان صدر جدول را در دست دارد شانس واقعی برای قهرمانی این تیم بیشتر از هر زمان دیگری است. توانایی ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه، پشتیبانی مدیریت و انگیزه بالای تیم آن‌ها را به رقیبی جدی برای همه مدعیان تبدیل کرده است. در حالی که بسیاری تصور می‌کردند تیم‌هایی مانند استقلال یا سایر مدعیان سنتی قهرمانی را در دست خواهند داشت عملکرد گلبرگ تاکستان ثابت کرده که یک تیم تازه‌وارد با ساختاری منسجم و برنامه‌ای حساب‌شده می‌تواند به قله لیگ دست پیدا کند.

اگر این روند ادامه یابد گلبرگ تاکستان نه تنها یک شگفتی در لیگ برتر ایجاد کرده بلکه الگویی الهام‌بخش برای دیگر تیم‌ها و باشگاه‌ها در سراسر کشور خواهد شد. الگویی که نشان می‌دهد با مدیریت علمی، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت هوشمندانه موفقیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن هم دست‌یافتنی است.

گلناز طاهری سرمربی تیم فوتسال زنان گلبرگ تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند صعود تیمش به صدر جدول لیگ برتر اظهار کرد: خدا را شکر ما هدفمان را از روز اول مشخص کردیم و کل تیم همراه با کادر مدیریت متعهد شدیم برای رسیدن به این هدف بجنگیم. هیچ چیزی از همان ابتدا قابل پیش‌بینی نبود ولی با برنامه‌ریزی و تمرکز روی هر بازی توانستیم به این جایگاه برسیم.

طاهری درباره سختی حفظ صدر جدول افزود: رسیدن به صدر جدول یک دستاورد بزرگ است و گرفتن این جایگاه از تیم خوبی مانند استقلال راحت نبود اما نگه داشتن این جایگاه نیازمند تلاش و تمرکز بیشتری است. ما هر بازی را جداگانه تحلیل می‌کنیم و تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا سه امتیاز هر دیدار را کسب کنیم. رقابت در بالای جدول بسیار فشرده و جذاب دنبال می‌شود و نیم‌فصل اول با چالش‌ها و هیجان زیادی همراه بوده است.

وی در مورد رقابت بالای لیگ امسال و تفاوت آن با فصل‌های قبل عنوان کرد: امسال با حضور ۱۲ تیم شاهد رقابت بی‌سابقه‌ای هستیم و سطح بازی‌ها بسیار ارتقا یافته است. همه تیم‌ها انگیزه زیادی دارند و کیفیت مسابقات بالا است. حتی تیم‌های پایین جدول هم می‌توانند برابر مدعیان خوب ظاهر شوند و هیچ تیمی را نمی‌توان دست کم گرفت.

سرمربی گلبرگ تاکستان در خصوص وضعیت فنی تیم خود توضیح داد: تیم ما دیر بسته شد و بیشتر بازیکنان اصلی یک هفته قبل از شروع لیگ شکل گرفتند. فرصت بازی دوستانه نداشتیم و هماهنگی اولیه کمی دشوار بود ولی بازیکنان روز به روز بهتر می‌شوند و مطمئنم نیم‌فصل دوم تیمی منسجم‌تر و آماده‌تر خواهیم داشت.

طاهری درباره مدعیان قهرمانی و جایگاه تیمش در جدول نیز گفت: وقتی صدر جدول را به دست آوردیم دیگر هدفمان تنها حفظ امتیاز در لیگ برتر نیست. ما به قهرمانی فکر می‌کنیم و این هدف دور از دسترس نیست. چهار تیم بالای جدول از جمله استقلال، فولاد هرمزگان، نفت امیدیه و نفت آبادان همه تیم‌هایی باکیفیت هستند و هر بازی می‌تواند نتیجه غیرمنتظره‌ای داشته باشد.

وی درباره حضور کادر فنی تیم ملی در مسابقات لیگ افزود: حضور کادر فنی تیم ملی اتفاق بسیار خوبی است و انگیزه بالایی به بازیکنان می‌دهد. وقتی بازیکنان بدانند می‌توانند در سطح ملی دیده شوند و حق خود را نشان دهند انرژی و تمرکزشان بیشتر می‌شود. علاوه بر این و برخلاف برخی تصورها که می‌گویند بازیکنان جوان کم هستند لیگ پر از بازیکنان زیر ۲۱ سال با استعداد است. تیم ما هم بازیکنانی دارد که حتی در بازی‌ها گل می‌زنند و فرصت حضور در تیم ملی را می‌توانند داشته باشند.

طاهری در پایان تأکید کرد: تیم ما ظرفیت بالایی برای رشد دارد و با ادامه هماهنگی و تمرین نیم‌فصل دوم تیم بسیار بهتر ظاهر خواهد شد. هدف ما فقط صدر جدول نیست بلکه رسیدن به قهرمانی و ارائه بهترین فوتسال ممکن است.