۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

بررسی شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی

شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های پژوهشی برای سال ۱۴۰۳ بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و سوّمین جلسه کارگروه تخصّصی نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی، مدل ارزیابی عملکرد این مؤسسات به بحث و تبادل‌نظر گذاشته‌شد.

با توجّه به اتمام فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ مؤسسات پژوهشی، برنامه ارزیابی دوره بعد در دستور کار مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین‌کیفیت قرار گرفته‌است.

بدین‌منظور با تکیه بر تجربیات دوره قبل، شاخص‌ها و نشانگرهای ارزیابی در دست بازنگری و اصلاح قرار دارد. در همین راستا مدل ارزیابی در بیست و سوّمین جلسه کارگروه تخصّصی نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته و نظرات خبرگان اخذ شد.

افزودن گونه مؤسسات سیاست پژوه به گونه‌بندی مؤسسات پژوهشی، اصلاح و تدقیق برخی نشان‌گرها و ایجاد تغییراتی در تعابیر و نوع بیان شاخص‌ها از جمله اصلاحاتی است که طبق نظر اعضای کارگروه در مدل ارزیابی اعمال خواهد شد.

زهرا سیفی

