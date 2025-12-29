  1. استانها
پیش‌بینی حضور ۲ هزار معتکف در مساجد کبودرآهنگ

همدان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ از پیش‌بینی حضور دو هزار معتکف در مراسم اعتکاف امسال خبر داد.

حجت‌الاسلام علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت‌نام معتکفین توسط روحانیون و هیئت‌امنای مساجد شهرستان اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال در ۲۱ نقطه از شهرهای شیرین‌سو، گل‌تپه و بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و معنوی این ایام افزود: «زندگی با آیه‌ها» و «جهاد تبیین» از محورهای اصلی برنامه‌های اعتکاف امسال است و در همین راستا اعزام مبلغان و مبلغین به مساجد شهرستان انجام خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ حضور جامعه مداحان برای اجرای برنامه‌های شاد متناسب با ولادت حضرت علی (ع) و برگزاری اعمال ام‌داوود را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معتکفین عنوان کرد.

رستمی با مقایسه حضور معتکفان در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود هزار و ۸۰۰ نفر در مراسم اعتکاف حضور داشتند و پیش‌بینی ما برای امسال حضور دو هزار معتکف در مساجد شهرستان است.

وی در پایان گفت: با اداره آموزش‌وپرورش هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا امتحانات دانش‌آموزان با ایام اعتکاف تداخل نداشته باشد و بتوان از ظرفیت دانش‌آموزان در این مراسم معنوی بهره‌مند شد.

