حجت‌الاسلام علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت‌نام معتکفین توسط روحانیون و هیئت‌امنای مساجد شهرستان اظهار کرد: مراسم اعتکاف امسال در ۲۱ نقطه از شهرهای شیرین‌سو، گل‌تپه و بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و معنوی این ایام افزود: «زندگی با آیه‌ها» و «جهاد تبیین» از محورهای اصلی برنامه‌های اعتکاف امسال است و در همین راستا اعزام مبلغان و مبلغین به مساجد شهرستان انجام خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ حضور جامعه مداحان برای اجرای برنامه‌های شاد متناسب با ولادت حضرت علی (ع) و برگزاری اعمال ام‌داوود را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معتکفین عنوان کرد.

رستمی با مقایسه حضور معتکفان در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود هزار و ۸۰۰ نفر در مراسم اعتکاف حضور داشتند و پیش‌بینی ما برای امسال حضور دو هزار معتکف در مساجد شهرستان است.

وی در پایان گفت: با اداره آموزش‌وپرورش هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا امتحانات دانش‌آموزان با ایام اعتکاف تداخل نداشته باشد و بتوان از ظرفیت دانش‌آموزان در این مراسم معنوی بهره‌مند شد.