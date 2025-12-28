استقبال گسترده مردم خلخال از مراسم اعتکاف

حجت الاسلام حسین مولاپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، از استقبال گسترده مردم مؤمن و خداجوی این شهرستان از مراسم معنوی اعتکاف خبر داد و اظهار کرد: به فضل الهی، آئین اعتکاف امسال در خلخال با شور و معنویت ویژه‌ای برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه تاکنون ۹ مسجد در سطح شهرستان خلخال برای میزبانی از معتکفین پیش‌بینی شده است، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری هیئت‌های امنای مساجد و عوامل اجرایی انجام شده تا این مراسم معنوی در فضایی منظم و پربار برگزار شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلخال حضور پررنگ نوجوانان و دانش‌آموزان در اعتکاف امسال را نکته‌ای قابل توجه دانست و گفت: بخش قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان را نسل نوجوان تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان‌دهنده گرایش عمیق نسل جدید به معنویت، دینداری و ارتباط قلبی با خداوند متعال است.



حجت‌الاسلام مولاپور اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تربیت دینی نسل جوان عنوان کرد و گفت: این آئین معنوی نقش مهمی در تقویت ایمان، خودسازی، هویت دینی و اجتماعی نوجوانان دارد و می‌تواند آنان را در برابر بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مصون بدارد.



وی افزود: در کنار اعمال عبادی، برنامه‌های متنوعی از جمله برنامه ویژه قرآنی «حالت پرواز»، سخنرانی‌های معرفتی، حلقه‌های تربیتی ویژه نوجوانان، جلسات پرسش و پاسخ اعتقادی و برنامه‌های فرهنگی متناسب با سن معتکفین تدارک دیده شده تا ایام اعتکاف برای شرکت‌کنندگان اثربخش و ماندگار باشد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلخال در پایان ابراز امیدواری کرد: مراسم اعتکاف امسال زمینه‌ساز تعمیق معنویت، تقویت انس با مسجد و پرورش نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر در تراز بیانیه گام دوم انقلاب باشد و آثار و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی معتکفین تداوم پیدا کند.