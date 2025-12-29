به گزارش خبرنگار مهر، مهران کشاورز پیش از ظهر دوشنبه در در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آئین افتتاحیه یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس در یاسوج، اظهار کرد: این جشنواره با حضور گروههای نمایشی از استانهای هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی شهر یاسوج رسماً آغاز به کار کرده است.
وی با بیان اینکه جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای نمایشی جنوب کشور به شمار میآید، افزود: برگزاری این رویداد فرصت مناسبی برای تبادل تجربه میان هنرمندان، ارتقای کیفی آثار نمایشی و تقویت جریان تئاتر منطقهای فراهم میکند.
مدیر یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس با تأکید بر رویکردهای محتوایی جشنواره تصریح کرد: در این دوره، برنامهریزی دقیق، تنوع آثار نمایشی و توجه به رویکردهای بومی و منطقهای بهعنوان محورهای اصلی جشنواره در نظر گرفته شده و تلاش شده است این نگاه از همان آئین افتتاحیه بهخوبی نمایان باشد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور مسئولان و فعالان فرهنگی در این جشنواره گفت: حضور هنرمندان تئاتر، مدیران فرهنگی و مسئولان استانی میتواند نقش مؤثری در همافزایی فرهنگی و توسعه تعامل میان جامعه هنری و مدیران فرهنگی ایفا کند.
کشاورز ابراز امیدواری کرد که برگزاری منسجم یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس بتواند ضمن شناسایی استعدادهای نوظهور، زمینهساز رشد، پویایی و تعالی تئاتر منطقهای در جنوب کشور شود.
گفتنی است یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس از ۸ تا ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر یاسوج در حال برگزاری است.
