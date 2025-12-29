مظفری: شیعه و سنی در بوشهر همدل و همراه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در آئین افتتاح دفتر زیارتی با تأکید بر اهمیت انسجام و همبستگی میان اقوام و مذاهب، اظهار کرد: افتتاح این دفتر زیارتی نماد توجه دولت به ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان و تقویت وحدت ملی است.

وی افزود: ایجاد دفاتر خدمات زیارتی نقش مهمی در تسهیل سفرهای معنوی، ساماندهی امور زائران و ارتباط مستقیم مردم با نهادهای رسمی دارد و می‌تواند در ارتقای انسجام فرهنگی و اجتماعی جامعه اثرگذار باشد.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: این اقدام در راستای نگاه عدالت‌محور دولت و توسعه متوازن خدمات فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان انجام شده و بیانگر اهتمام جدی به پاسخگویی به نیازهای همه اقشار جامعه است.

مظفری در پایان ابراز امیدواری کرد: دفتر زیارتی اهل سنت در بوشهر با ارائه خدمات مناسب، زمینه تسهیل سفرهای زیارتی و تقویت همدلی و همبستگی میان مردم را فراهم کرده و به عنوان گامی مؤثر در مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان ایفای نقش کند.