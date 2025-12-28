به گزارش خبرگزاری مهر، مهران کشاورز با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس در یاسوج، گفت: در این دوره از جشنواره، هما جدیکار، آرش دادگر و سید فاتح بادپروا، که هر سه از هنرمندان صاحبنظر و باتجربه حوزه تئاتر به شمار میروند بهعنوان اعضای هیئت داوران این جشنواره انتخاب شدهاند.
وی با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر خلیج فارس یاسوج فرصتی مناسب برای بروز خلاقیت و نمایش توانمندیهای هنرمندان دارای معلولیت در سطح منطقهای است، افزود: انتخاب هیئت داوران با هدف ارتقای سطح کیفی آثار نمایشی و با تأکید بر رویکرد تخصصی، محتوایی و اجتماعی صورت گرفته است.
مدیر یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس با بیان اینکه هنرمندان معلول استان کهگیلویه و بویراحمد از پویایی، انگیزه و ظرفیت هنری قابل توجهی برخوردارند، اظهار کرد: طی سالهای گذشته، این هنرمندان حضوری فعال و تأثیرگذار در عرصه هنرهای نمایشی داشتهاند و جشنواره تئاتر خلیج فارس میتواند بستر مناسبی برای دیدهشدن بیشتر استعدادهای آنان باشد.
وی با اشاره به رویکرد محتوایی این جشنواره، تصریح کرد: پرداختن به آسیبهای اجتماعی در کنار برجستهسازی توانمندیهای افراد دارای معلولیت از محورهای مهم این رویداد هنری است و تئاتر نقش مؤثری در آگاهیبخشی و اصلاح نگرش جامعه ایفا میکند.
کشاورز همچنین به اعتماد به توانخواهان در ساختار اجرایی جشنواره اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، مسئولیت دبیری اجرایی این جشنواره به یک هنرمند توانخواه واگذار شده که این اقدام بیانگر اعتماد عملی به توانمندیهای این قشر است.
وی تأکید کرد: مجموعه عوامل اجرایی، هنرمندان و دستاندرکاران در تلاش هستند تا جشنوارهای منسجم، حرفهای و در شأن نام خلیج فارس برگزار شود.
مدیر یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس اضافه کرد: یازدهمین جشنواره منطقهای تئاتر خلیج فارس از هشتم تا یازدهم دی ماه ۱۴۰۴ به دبیری مرجان خلفی در شهر یاسوج برگزار میشود.
