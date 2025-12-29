احیای جشنواره اختراعات دانشگاه آزاد پس از چند سال وقفه

حامد افشاری، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احیای جشنواره اختراعات این دانشگاه پس از چند سال وقفه، گفت: این جشنواره با رویکرد مهارت‌محور، مسئله‌محور و اشتغال‌آفرین برگزار می‌شود و هدف آن هدایت دستاوردهای پژوهشی و دانشجویی به سمت ثبت اختراع، تجاری‌سازی فناوری و ارتباط مؤثر با صنعت و بازار واقعی فناوری است.

افشاری در ادامه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ اداره ثبت اختراع این دانشگاه راه‌اندازی کرده بود، اما پس از آن و به‌ویژه در دوران کرونا، عملاً طی چهار تا پنج سال گذشته رویداد مشخصی در این حوزه برگزار نشد. امسال دوباره این رویداد را فعال کرده‌ایم و ان‌شاءالله ماه آینده جشنواره اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت سراسری در واحد اصفهان برگزار خواهد شد. فراخوان این رویداد منتشر شده و جزئیات آن به‌زودی در اختیار رسانه‌ها نیز قرار می‌گیرد. این جشنواره همه حوزه‌های اختراعی را پوشش می‌دهد و محدودیت رشته و حوزه ندارد.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های تشویقی برای سوق دادن مقالات و پژوهش‌های دانشجویی به سمت مسئله‌محوری گفت: در این زمینه آئین‌نامه‌های مشخصی برای تشویق دانشجویان تدوین شده است. دانشجویانی که موضوع پژوهش خود را بر اساس «نظام موضوعات» تعریف می‌کنند، مشمول مشوق‌هایی می‌شوند که در آئین‌نامه‌های دانشگاه پیش‌بینی شده است.

افشاری ادامه داد: وقتی دانشجو موضوع پایان‌نامه یا رساله خود را در چارچوب نظام موضوعات انتخاب می‌کند، به واسطه ارتباطی که با صنعت یا مجموعه معرفی‌کننده نیاز برقرار می‌شود، این امکان را دارد که مستقیماً وارد صنعت شود و پژوهش خود را در همان مجموعه انجام دهد. در این حالت، دانشجو علاوه بر انجام کار پژوهشی به‌صورت ملموس با فرآیندهای صنعتی آشنا می‌شود و حتی این مسیر می‌تواند به اشتغال او در همان مرکز یا صنعت منجر شود.

فرصت برابر برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان؛ دانشگاه آزاد ظرفیت‌های اختراع و فناوری را برای همه باز کرد

وی افزود: علاوه بر مشوق‌های آئین‌نامه‌ای، در مراحل نهایی مانند دفاع از پایان‌نامه نیز امتیازات نمره‌ای برای دانشجویانی که موضوعات خود را در نظام موضوعات تعریف کرده‌اند، در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، حضور دانشجو در صنعت باعث کسب مهارت‌های عملی می‌شود که برای آینده شغلی او بسیار سودمند است. او افزود: در این مدت یک خلأ وجود داشته و برخی دانشجویان نتوانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند. به همین دلیل، تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا دانشجویان و حتی فارغ‌التحصیلان نیز بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند. نگاه ما به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان یکسان است و همه می‌توانند از فرصت‌های جدید حوزه اختراع و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کنند.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تأکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که دستاوردهای دانشجویی بیش از گذشته به ثبت اختراع و پتنت تبدیل شود و صنعت بتواند از طریق دفاتر انتقال فناوری دانشگاه این دستاوردها را جذب کند. این رویکرد یکی از برنامه‌های جدی ما در معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری است.