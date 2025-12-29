افتتاح ۲ مدرسه خیرساز در شهرستان لاشار

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مدرسه ۳ کلاسه دخترانه خیرساز روستای اللهآباد شهرستان لاشار با مشارکت خیر نیکاندیش با زیر بنای ۱۴۴ مترمربع و اعتبار ۲ میلیارد تومان احداث و به بهرهبرداری رسید که اجرای این پروژه گامی مهم در توسعه عدالت آموزشی در مناطق روستایی و کمبرخوردار است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان همچنین از افتتاح مدرسه ۳ کلاسه دخترانه خیرساز روستای تنگسرحه در شهرستان لاشار خبر داد و بیان کرد: این پروژه با همت خیرین با زیر بنای ۱۵۴ مترمربع و اعتبار ۲ میلیارد تومان احداث شده است.
لکزایی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این دو پروژه موجی از امید و انگیزه را در میان خانوادهها و دانشآموزان این مناطق به همراه داشته است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم تأکید کرد: امروز گسترش زیرساختهای آموزشی تنها با اتکا به ظرفیتهای دولتی ممکن نیست و حضور خیرین، نهادهای مردمی و مشارکت آگاهانه جامعه نقشی تعیینکننده در تسریع روند مدرسهسازی دارد.
وی در پایان افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی حرکتی جمعی و ماندگار است که هدف آن فراهمکردن دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه فرزندان این سرزمین بهویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار است، مسیری که بدون همراهی مردم، خیرین و دستگاههای مسئول تحقق نخواهد یافت.
