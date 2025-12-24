بهره برداری از یک مدرسه ۶ کلاسه در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، مدرسه شش‌کلاسه زنده‌یاد قاسم پریشانی در روستای کهنوک شهر محمدی شهرستان سراوان، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان سراوان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان سراوان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این فضای آموزشی با هدف ارتقای شاخص‌های آموزشی، توسعه فضاهای استاندارد تحصیلی و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای دانش‌آموزان منطقه احداث شده است. این مدرسه به همت خیر نیک‌اندیش و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان اجرا شده و برای احداث آن بالغ بر ده میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در جمع دانش‌آموزان این مدرسه با تأکید بر نقش علم و آموزش در آینده‌سازی کشور اظهار داشت: این مدرسه متعلق به شما دانش‌آموزان عزیز است و امیدواریم با تلاش، پشتکار و استفاده درست از این فرصت، مسیر رشد، پیشرفت و موفقیت خود را هموار کنید و با علم‌آموزی، آینده‌ای روشن برای خود و جامعه رقم بزنید.