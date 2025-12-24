  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

بهره برداری از یک مدرسه ۶ کلاسه در سراوان

زاهدان - مدرسه شش‌کلاسه زنده‌یاد قاسم پریشانی در روستای کهنوک شهر محمدی شهرستان سراوان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، مدرسه شش‌کلاسه زنده‌یاد قاسم پریشانی در روستای کهنوک شهر محمدی شهرستان سراوان، با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان سراوان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان سراوان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این فضای آموزشی با هدف ارتقای شاخص‌های آموزشی، توسعه فضاهای استاندارد تحصیلی و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای دانش‌آموزان منطقه احداث شده است. این مدرسه به همت خیر نیک‌اندیش و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان اجرا شده و برای احداث آن بالغ بر ده میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در جمع دانش‌آموزان این مدرسه با تأکید بر نقش علم و آموزش در آینده‌سازی کشور اظهار داشت: این مدرسه متعلق به شما دانش‌آموزان عزیز است و امیدواریم با تلاش، پشتکار و استفاده درست از این فرصت، مسیر رشد، پیشرفت و موفقیت خود را هموار کنید و با علم‌آموزی، آینده‌ای روشن برای خود و جامعه رقم بزنید.

