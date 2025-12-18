کلنگ زنی سه پروژه آموزشی در سیب و سوران

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی از کلنگزنی سه پروژه آموزشی در شهرستان سیب و سوران با مشارکت خیرین بومی خبر داد و گفت: این پروژهها در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی مناطق کمبرخوردار آغاز شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود: در ادامه اجرای سیاستهای دولت در راستای تحقق عدالت آموزشی و با بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند خیرین مدرسهساز عملیات اجرایی احداث سه پروژه آموزشی جدید در شهرستان سیب و سوران آغاز شد.
وی بیان کرد: در این راستا عملیات کلنگزنی احداث یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای کلوکان شهرستان سیب و سوران با زیربنای ۱۲۸۷ مترمربع با مشارکت خیر بومی آقای رضایی آغاز شده است که نقش مؤثری در بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان این منطقه خواهد داشت.
لکزایی ادامه داد: همچنین عملیات احداث مدرسه ۱۲ کلاسه به همراه سالن چندمنظوره در روستای پدگان با زیربنای ۱۲۸۷ مترمربع و با مشارکت خیر بومی آقای آسکانی کلنگزنی شد که این مجموعه علاوه بر فضای آموزشی، بستری مناسب برای فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دانشآموزان و اهالی منطقه فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به سومین پروژه آموزشی تصریح کرد: مدرسه ۹ کلاسه روستای کورناهوت با زیربنای ۹۴۰ مترمربع نیز با مشارکت نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و ادارهکل نوسازی مدارس استان وارد مرحله اجرا شده است که گامی مهم در پاسخ به نیازهای آموزشی این روستا محسوب میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه این پروژهها در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم تعریف و اجرا شدهاند، خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی ما تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار، استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین بومی و مردمی و حرکت به سمت توزیع عادلانه فضاهای آموزشی در سطح استان است.
وی در پایان با قدردانی از همراهی خیرین مدرسهساز، نماینده مردم، مسئولان محلی و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان سیب و سوران، اظهار داشت: بیتردید همافزایی میان دولت و مردم زمینهساز تحولی پایدار در زیرساختهای آموزشی استان خواهد بود و این مسیر با قوت و جدیت ادامه مییابد.
