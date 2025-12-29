  1. استانها
دستگیری سارق حرفه‌ای گوشی تلفن همراه در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای گوشی تلفن همراه و کشف ۴ دستگاه گوشی سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، روز دوشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر سرقت گوشی تلفن همراه در سطح حوزه استحفاظی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۸ قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهم

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش شناسایی و طی عملیاتی ضربتی او را دستگیر کنند.

کشف گوشی‌های سرقتی و تحویل به مال‌باختگان

سرهنگ کیانمهر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی کشف شد و با شناسایی مال‌باختگان، این گوشی‌ها به آنان تحویل شد.

تأکید بر همکاری شهروندان و پیشگیری از سرقت

فرمانده انتظامی خرم‌آباد در پایان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را فوراً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

