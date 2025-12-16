  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

سارق به عنف در خرم‌آباد دستگیر شد

سارق به عنف در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق به عنف طلاجات به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از منزل یک شهروند در خرم آباد، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ با اشراف اطلاعاتی یک سارق را در این زمینه که با ورود به منزل یک شهروند و تهدید مقادیری طلاجات از وی سرقت کرده بودند شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، گفت: سارق در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و طلاجات سرقتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از وی کشف و تحویل مالباخته شد.

سرهنگ کیانمهر، تأکید کرد: پلیس با تمام توان اجازه نخواهد داد امنیت مردم خدشه دار شود و شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هر گونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

