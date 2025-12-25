به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر در سخنانی، اظهار داشت: با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه برخی واحدهای صنفی در سطح شهر در پوشش فروشگاه مواد غذایی و کالای دخانی اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کنند تیم‌هایی از مواد مخدر و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خرم‌آباد وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از بازرسی از محل‌های موردنظر، مقادیر قابل‌توجهی انواع مواد مخدر و قرص روان‌گردان کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، بیان داشت در همین راستا هر هفت واحد صنفی متخلف با دستور قضائی پلمب شدند.

سرهنگ کیانمهر، تأکید کرد: طرح‌های مقابله‌ای با سوداگران مرگ با شدت و قوت ادامه دارد.