به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر امروز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به منزل یکی از شهروندان، موضوع بلافاصله به‌طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، عامل این تیراندازی را که با شاکی پرونده به دلیل اختلافات ملکی درگیر شده بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی به همراه سلاح به کار رفته دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خرم آباد با اشاره به اعترافات متهم در تحقیقات پلیس، انگیزه اصلی این اقدام مجرمانه را اختلافات ملکی عنوان کرد.

سرهنگ کیانمهر، تأکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجرمانه‌ای که موجب سلب آرامش عمومی شود، مطابق با قانون به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.