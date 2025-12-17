  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

اقدام سریع اورژانس، جان کودک پارسیانی گرفتار در سیل را نجات داد

اقدام سریع اورژانس، جان کودک پارسیانی گرفتار در سیل را نجات داد

پارسیان- اقدام سریع تکنسین اورژانس دشتی پارسیان، جان کودک گرفتار در سیل رودخانه مسیر دشتی ـ پارسیان را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالمی، رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان، از نجات جان یک کودک در حادثه غرق‌شدگی در مسیر رودخانه حدفاصل شهر دشتی به پارسیان خبر داد و گفت: اقدام سریع، آگاهانه و مبتنی بر پروتکل‌های علمی احیای قلبی‌ریوی توسط یکی از تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت علائم حیاتی این کودک داشته است.

سالمی افزود: سرکار خانم لیدا دبان، از نیروهای پرتلاش پایگاه اورژانس شهر دشتی، با ارزیابی دقیق وضعیت مصدوم و آغاز به‌موقع عملیات احیا، موفق شد تا زمان انتقال مصدوم به مرکز درمانی، شرایط حیاتی او را تثبیت کند. این اقدام بیانگر مهارت، آمادگی و حساسیت بالای نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی و مهارت‌های بالینی خاطرنشان کرد: این حادثه نمونه‌ای روشن از اثربخشی آموزش‌های تخصصی و آمادگی نیروهای اورژانس در برخورد با حوادث غیرمترقبه است و نشان می‌دهد حضور به‌موقع نیروی آموزش‌دیده می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد.

کد خبر 6692783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها