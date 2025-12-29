به گزارش خبرنگار مهر، ویهکو میلتیچ در نشست خبری قبل از بازی با ملوان بندرانزلی افزود: در روند آمادهسازی تیم، به این نکته رسیدیم که ما در ماه دسامبر هفت بازی انجام دادیم و تقریباً در ۲۶ روز و هر سهونیم روز یک بازی داشتیم.
مربی تیم فوتبال تراکتور عنوان داشت: تعدد و فشردگی زیاد مسابقات، بازیکنان را از نظر روحی و جسمی خسته کرده است و از طرفی، بازیهای بزرگی همچون دیدار با پرسپولیس را پشت سر گذاشتیم که در آن مسابقه بازیکنان از نظر هیجانی و فیزیکی یک بازی بسیار سخت را تجربه کردند.
میلتیچ همچنین در مورد بازیهای آسیایی اذعان کرد: بازیهای آسیایی نیز به این فشردگی اضافه شده است مسابقاتی که باید در آنها بهترین فرم خود را در سطح بالا نشان دهیم.
وی یادآور شد: هفته گذشته مقابل شمسآذر یک بازی سخت و فشرده را پشت سر گذاشتیم و با فاصله زمانی کم به مصاف تیم خوب ملوان میرویم. اگر از بازیکنان از ابتدای فصل بپرسید که آیا دوست دارید بهعنوان تیم قهرمان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا بازی کنید، قطعاً همه این انگیزه را دارند.
میلتیچ با بیان اینکه ما در آسیا به مرحله بعدی صعود کردیم، اظهار داشت: کاری که در ایران کمتر رخ میدهد و باید بگویم که در جام حذفی نیز با حذف رقیب قدرتمند، پیش میرویم و در لیگ نیز به جنگ و رقابت ادامه میدهیم.
وی با اشاره به این موضوع که تعداد بازیها زیاد است، توضیح داد: قطعاً نمیتوان همه مسابقات را پیروز شد و ما در هفت بازی مساوی کردیم اگر بدشانسی، تیر دروازه و صحنههای مشکوک نبود، چهار بازی را میبردیم و هشت امتیاز بیشتر داشتیم که فصل رویایی میشد. با این حال، تاکنون هم فصل خوبی داشتهایم.
میلتیچ خاطرنشان کرد: ملوان حریفی سختکوش است، اما فقط برد راضیکننده است و ما نیاز داریم تمامی امتیازات را کسب کنیم.
وی با بیان اینکه میدانیم که فقط تیم قهرمان ایران در لیگ نخبگان فصل بعد حضور خواهد داشت، بیان داشت: به همین دلیل به دنبال قهرمانی در لیگ هستیم و به سه امتیاز بازی فردا نیاز داریم و با وجود تمام خستگیهای جسمی و روحی، فقط برای برد بازی میکنیم.
گفتنی است: دیدار معوقه تیمهای تراکتور و ملوان از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال فردا سه شنبه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.
نظر شما