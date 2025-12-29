عامل تیراندازی در کرج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی ظهر دوشنبه اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری چند نفردر یک پاتوق و تیراندازی با اسلحه گرم که منجر به مجروحیت یک نفر گردید، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس کلانتری ۳۰ اسلام آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تحقیقات خود و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شده و ضارب دستگیر و فرد مصدوم جهت سیر مراحل درمانی یه بیمارستان انتقال یافت.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را ایجاد مزاحمت عنوان کرد، گفت: با راهنمایی وی سلاح شکاری که در تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی کرج با اشاره به حال مساعد مجروح این حادثه متدکر شد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.