سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از انبارهای شهر اصفهان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های میدانی و اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن، ۳۰ هزار عدد انواع اسباب‌بازی خارجی قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این محموله به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، مشمول کالای قاچاق بوده و برابر اعلام کارشناسان، ارزش آن بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سبحانی‌فر تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پرونده‌ای تشکیل شد که برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.