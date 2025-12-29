  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

دپوی اسباب‌بازی‌های قاچاق ۶۰ میلیاردی در انبار اصفهان کشف شد

اصفهان – رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف ۳۰ هزار عدد انواع اسباب‌بازی خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از یک انبار در سطح شهر اصفهان خبر داد.

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از انبارهای شهر اصفهان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های میدانی و اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن، ۳۰ هزار عدد انواع اسباب‌بازی خارجی قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این محموله به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، مشمول کالای قاچاق بوده و برابر اعلام کارشناسان، ارزش آن بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سبحانی‌فر تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پرونده‌ای تشکیل شد که برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

