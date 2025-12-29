یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج)، باند سازمان یافته‌ای که با تولید و ترویج آثار مبتذل موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در سطح استان خراسان شمالی گردیده بود، شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: برابر دستور قضائی، ۷ نفر از سرشبکه‌های اصلی این باند در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین و سملقان مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.