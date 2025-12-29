  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

ضربه اطلاعاتی به شبکه وابسته به رسانه‌های معاند در خراسان شمالی

بجنورد- یک منبع آگاه گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی، یک شبکه وابسته به رسانه‌های معاند فعال در تولید محتوای مبتذل در خراسان شمالی شناسایی و منهدم و ۷ نفر از عوامل اصلی آن دستگیر شدند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات دقیق اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج)، باند سازمان یافته‌ای که با تولید و ترویج آثار مبتذل موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در سطح استان خراسان شمالی گردیده بود، شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: برابر دستور قضائی، ۷ نفر از سرشبکه‌های اصلی این باند در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین و سملقان مورد ضربه اطلاعاتی قرار گرفته و دستگیر شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد که این افراد ضمن دریافت مبالغی از سرپل‌های خارجی، اقدام به هدایت و تولید محتوای مجرمانه کرده و تصاویر منافی عفت عمومی را به شبکه‌های معاند از جمله اینترنشنال و من‌وتو ارسال داشته‌اند.
