به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان ناآرامی‌های اخیر بجنورد، عملیات رصد و پایش هوایی نقش مهمی در شناسایی عناصر فعال و شبکه‌های پشتیبان آن‌ها ایفا کرد؛ عملیاتی که نشان داد تحرکات آشوب‌طلبانه از همان لحظات ابتدایی زیر نظر بوده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، اغتشاشگران و عوامل پشتیبان آن‌ها پیش از هرگونه اقدام مؤثر، در تور اطلاعاتی قرار گرفتند و مراحل شناسایی تا دستگیری با دقت و اشراف کامل انجام شد.

این عملیات پیامی روشن برای برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی دارد؛ شهر برای کسانی که قصد ایجاد ناامنی دارند، ناامن است و هیچ تحرکی از دید نهادهای مسئول پنهان نخواهد ماند.