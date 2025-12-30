میرعمادی: مردم در جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند و پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد میرعمادی صبح سه‌شنبه در مراسم محوری گرامی‌داشت یوم‌الله ۹ دی که در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یوم‌الله‌هایی مانند ۹ دی یک تکلیف الهی است و این روز، مصداق واقعی ایام‌الله به شمار می‌رود؛ روزی که امت با بصیرت، سرنوشت خود را رقم می‌زند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در ۹ دی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کرد، افزود: مردم در این روز با حضور آگاهانه خود نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: حماسه ۹ دی آزمونی بزرگ برای ملت ایران بود که مردم از آن سربلند بیرون آمدند و توطئه دشمنان داخلی و خارجی را خنثی کردند.

میرعمادی با اشاره به نقش دشمنان در فتنه‌ها گفت: سرویس‌های جاسوسی با همراهی گروه‌های تروریستی و عناصر وابسته، تلاش کردند با جنگ روانی و رسانه‌ای، کشور را دچار آشوب کنند و حتی برخی سفارتخانه‌ها نیز در این جریان نقش حمایتی داشتند.

وی با مقایسه فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوادث متعددی رخ داده که فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه از جهاتی به یکدیگر شباهت دارند و در هر دو، پیوند دشمن خارجی با عناصر داخلی مشهود بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان قم ادامه داد: الگوی ۹ دی در جنگ ۱۲ روزه نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ با این تفاوت که در فتنه ۸۸ جنگ رسانه‌ای برجسته‌تر بود و در جنگ ۱۲ روزه، بُعد نظامی پررنگ‌تر شد.

وی تأکید کرد: آمریکا در رأس دشمنی‌ها قرار دارد و در کنار آن، رژیم صهیونیستی، منافقین، گروه‌های سلطنت‌طلب و دیگر جریان‌های معاند با یکدیگر هم‌پیمان شدند.

حجت‌الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز کشور در شرایطی شبیه به جنگ احزاب قرار دارد، گفت: نقش منافقین و عوامل داخلی در کنار سرویس‌های جاسوسی دشمن بسیار پررنگ بوده و ترور چهره‌های مجاهد، نتیجه همین همکاری‌ها است.

وی بیان کرد: هدف اصلی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، براندازی نظام بود اما هدایت حکیمانه و صبورانه رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

حجت‌الاسلام سیداحمد میرعمادی در ادامه سخنان خود افزود: مردم در جنگ ۱۲ روزه حماسه بزرگی آفریدند که نتیجه آن پیروزی ملت ایران و سربلندی کشور بود و تمام دنیا دریافت که ملت ایران را دست‌کم گرفته بودند، همان‌طور که ملت در فتنه ۸۸ پیروز شد، در این نبرد نیز پیروز شد و خواهد شد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین دستاورد جنگ ۱۲ روزه، وحدت و انسجام عمومی مردم بود و تجربه دو حادثه مهم اخیر نشان داد که مردم ایران همواره پای نظام، انقلاب اسلامی و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و فشارهای دشمن هرچقدر هم شدید باشد، ملت ایران هرگز ناامید نمی‌شود و همیشه با قدرت در صحنه حاضر خواهد بود.