اعضای باند وارد کننده سلاحهای جنگی به تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا محرابی صبح دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به کشف باند وارد کننده سلاحهای جنگی به تهران گفت: این باند سلا‌حهای جنگی را از شهرهای بوکان و مهاباد به تهران وارد می‌کرد.

وی ادامه داد: پلیس پس از انجام سه ماه کار اطلاعاتی این باند را منهدم و از آنان 25 قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط کرد.

سرهنگ محرابی گفت: هشت نفر از متهمان این پرونده دستگیر شدند که هفت نفر مرد و یک نفر آنها زن بوده است. همچنین سه دستگاه خودرو از آنان توقیف شد.

کشف 13 هزار سی دی مستهجن در تهران

وی با اشاره به انهدام باند توزیع سی دی‌های مبتذل در تهران گفت:‌ فردی با هویت معلوم اقدام به پخش سی دی‌های مستهجن و مبتذل در تهران می‌کرد که از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: از منزل متهم 13 هزار سی دی مبتذل کشف و ضبط شد.

کشف 13 هزار بطری مشروبات الکلی

وی افزود: باند توزیع مشروبات الکلی اقدام به ورود مشروبات از غرب کشور و توزیع آن در تهران می‌کردند.

سرهنگ محرابی افزود: این متهمان با جاسازی مشروبات در خودرو اقدام به ورود آن به تهران و سپس توزیع می‌کردند.

وی تصریح کرد:‌ در این رابطه پنج نفر دستگیر و 13 هزار بطر مشروبات الکلی از آنان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری یک زن سابقه‌دار در تولید مشروبات الکلی دست ساز گفت: این زن که سابقه‌دار بوده در منزل خود اقدام به تولید مشروبات الکلی دست ساز می‌کرد که با تلاش ماموران شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: از منزل این متهم پنج هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز کشف و ضبط شد.