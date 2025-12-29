بازگشت یک میلیون و ۱۰۰ هزار افغانستانی از مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری اظهار کرد: این در حالی است که پارسال نیز در مجموع ۶۸۰ هزار تبعه افغانستانی از گذرگاه زمینی دوغارون بازگردانده شدند.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار افغانستانی به صورت مجاز و دارای مدرک اقامتی قانونی در استان و عموماً مشهد سکونت و اقامت دارند.

وی با اشاره به فعال شدن پایش بیومتریک اتباع در مرز دوغارون اظهار کرد: فعالیت سامانه ثبت مشخصات بیومتریک مسافران و اتصال اطلاعات آن به سامانه‌های اطلاعاتی اتباع خارجی به ما نشان داد که وضعیت افرادی که از مرز دوغارون وارد ایران می‌شوند چگونه بوده و قبلاً هنگام حضور در ایران چه سوابق قضائی یا اقامتی داشته‌اند.

شمقدری ادامه داد: قرار است بزودی ثبت اطلاعات بیومتریک همه اتباع خارجی هنگام ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد نیز انجام شود.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: ثبت بیومتریک اطلاعات اتباع خارجی در فرودگاه مشهد بررسی وضعیت اسکان، اقامت، تردد و اشتغال آنها در مشهد را با اشراف بیشتری برای ما همراه خواهد بود.