  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

بازگشت یک میلیون و ۱۰۰ هزار افغانستانی از مرز دوغارون

بازگشت یک میلیون و ۱۰۰ هزار افغانستانی از مرز دوغارون

مشهد- معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در ۹ ماهه امسال از مرز دوغارون در شهرستان تایباد به کشورشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری اظهار کرد: این در حالی است که پارسال نیز در مجموع ۶۸۰ هزار تبعه افغانستانی از گذرگاه زمینی دوغارون بازگردانده شدند.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار افغانستانی به صورت مجاز و دارای مدرک اقامتی قانونی در استان و عموماً مشهد سکونت و اقامت دارند.

وی با اشاره به فعال شدن پایش بیومتریک اتباع در مرز دوغارون اظهار کرد: فعالیت سامانه ثبت مشخصات بیومتریک مسافران و اتصال اطلاعات آن به سامانه‌های اطلاعاتی اتباع خارجی به ما نشان داد که وضعیت افرادی که از مرز دوغارون وارد ایران می‌شوند چگونه بوده و قبلاً هنگام حضور در ایران چه سوابق قضائی یا اقامتی داشته‌اند.

شمقدری ادامه داد: قرار است بزودی ثبت اطلاعات بیومتریک همه اتباع خارجی هنگام ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد نیز انجام شود.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: ثبت بیومتریک اطلاعات اتباع خارجی در فرودگاه مشهد بررسی وضعیت اسکان، اقامت، تردد و اشتغال آنها در مشهد را با اشراف بیشتری برای ما همراه خواهد بود.

کد خبر 6706083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها