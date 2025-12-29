  1. استانها
کریمی: منابع شهرداری ساوه به پروژه‌های کلیدی اختصاص می یابد

ساوه-رئیس شورای اسلامی شهر ساوه گفت: با توجه به محدودیت منابع، اعتبارات شهرداری تنها به پروژه‌های اولویت‌دار و دارای اثربخشی برای شهروندان اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر ساوه با اشاره به وضعیت خاص مالی شهرداری در سال جاری اظهار کرد: حذف هزینه‌های غیرضروری و توقف پروژه‌های کم‌اثر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه منابع شهرداری ساوه فقط به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص می‌یابد، افزود: به جز حقوق و دستمزد کارکنان که قابل کاهش یا تعویق نیست، در سایر بخش‌ها باید با صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها از این شرایط عبور کنیم.

رئیس شورای شهر ساوه گفت: شهر ساوه نیاز مبرمی به اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح دارد و تعویق این پروژه‌ها با توجه به تورم، هزینه‌های اجرا را سال‌به‌سال افزایش می‌دهد.

کریمی با اشاره به نهایی شدن تفاهم‌نامه با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) بیان کرد: این قرارگاه هم‌اکنون در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد و در فاز نخست، شهرداری ساوه باید مبلغ پنج هزار میلیارد ریال پرداخت کند که با توجه به وضعیت مالی فعلی شهرداری، رقم سنگینی است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، بودجه تنها به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که بیشترین اثربخشی و اولویت را برای شهروندان داشته باشند.

کریمی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: زمانی که شهر با عوارض پرداختی شهروندان اداره می‌شود، هزینه‌کرد منابع برای امور غیرضروری قابل قبول نیست و نباید نیازهای اساسی و چندین‌ساله شهر معطل بماند.

وی صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، مقابله با اسراف و حذف هزینه‌های غیرضروری را از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها باید در این مسیر همسو عمل کنند.

رئیس شورای شهر ساوه همچنین بر نقش مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی در حل مشکلات شهری تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر، اصلی‌ترین نیاز شهرداری برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش شهر است.

کریمی اظهار کرد: تعریف منابع درآمدی جدید و پایدار این امکان را فراهم می‌کند که با برنامه‌ریزی بلندمدت، مسیر توسعه شهر در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده ترسیم و کیفیت زندگی شهری به شکل محسوسی ارتقا یابد.

