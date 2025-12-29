به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر ساوه با اشاره به وضعیت خاص مالی شهرداری در سال جاری اظهار کرد: حذف هزینههای غیرضروری و توقف پروژههای کماثر، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه منابع شهرداری ساوه فقط به پروژههای اولویتدار اختصاص مییابد، افزود: به جز حقوق و دستمزد کارکنان که قابل کاهش یا تعویق نیست، در سایر بخشها باید با صرفهجویی و مدیریت هزینهها از این شرایط عبور کنیم.
رئیس شورای شهر ساوه گفت: شهر ساوه نیاز مبرمی به اجرای تقاطعهای غیرهمسطح دارد و تعویق این پروژهها با توجه به تورم، هزینههای اجرا را سالبهسال افزایش میدهد.
کریمی با اشاره به نهایی شدن تفاهمنامه با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) بیان کرد: این قرارگاه هماکنون در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد و در فاز نخست، شهرداری ساوه باید مبلغ پنج هزار میلیارد ریال پرداخت کند که با توجه به وضعیت مالی فعلی شهرداری، رقم سنگینی است.
وی تصریح کرد: در این شرایط، بودجه تنها به پروژههایی اختصاص خواهد یافت که بیشترین اثربخشی و اولویت را برای شهروندان داشته باشند.
کریمی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: زمانی که شهر با عوارض پرداختی شهروندان اداره میشود، هزینهکرد منابع برای امور غیرضروری قابل قبول نیست و نباید نیازهای اساسی و چندینساله شهر معطل بماند.
وی صرفهجویی در هزینههای جاری، مقابله با اسراف و حذف هزینههای غیرضروری را از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: همه دستگاهها باید در این مسیر همسو عمل کنند.
رئیس شورای شهر ساوه همچنین بر نقش مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی در حل مشکلات شهری تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر، اصلیترین نیاز شهرداری برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش شهر است.
کریمی اظهار کرد: تعریف منابع درآمدی جدید و پایدار این امکان را فراهم میکند که با برنامهریزی بلندمدت، مسیر توسعه شهر در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده ترسیم و کیفیت زندگی شهری به شکل محسوسی ارتقا یابد.
