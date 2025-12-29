باباخانی: تقویت نقش هیئت در حل مسائل جامعه رسالت مهرواره هوای نو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی در نشست هم آفرینی و فرهیختگان چهارمین دوره مهرواره هوای نو با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل هیئت در منظومه فرهنگی کشور گفت: جریان هیئت به‌عنوان بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین شبکه فرهنگی ایران، ظرفیت کم‌نظیری برای اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی دارد که مهرواره هوای نو درصدد شناسایی و تقویت این ظرفیت‌هاست.

وی در جمع فعالان و دست‌اندرکاران چهارمین مهرواره هوای نو اظهار کرد: این مهرواره حاصل همت مجموعه‌ای فرهیخته و دغدغه‌مند از فعالان هیئتی است و اصل این اتفاق بزرگ فرهنگی بر دوش همین بدنه مردمی و آگاه جریان هیئت قرار دارد.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با اشاره به گستردگی کمی و کیفی هیئت‌ها در کشور افزود: امروز نزدیک به ۱۰۰ هزار هیئت و به همین میزان مداح در سراسر کشور فعال هستند و این شبکه عظیم، از نظر مردمی‌بودن، میزان تأثیرگذاری و استقلال از ساختارهای دولتی، با هیچ مجموعه مردم‌نهاد دیگری قابل مقایسه نیست.

باباخانی جریان هیئت را پدیده‌ای کم‌نظیر در عرصه فرهنگی جهان دانست و تصریح کرد: در کمتر نقطه‌ای از دنیا می‌توان نمونه‌ای از یک حرکت فراگیر فرهنگی را یافت که بدون اتکا به ساختارهای رسمی و دولتی، چنین گسترده و اثرگذار عمل کند و این موضوع، مایه افتخار فرهنگ دینی کشور است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه هیئت‌ها بیان کرد: در سال‌های اخیر، نگاه حاکمیت به هیئت عمیق‌تر شده و بسیاری از مسائل اساسی و راهبردی جامعه اسلامی در تعامل با جریان هیئت مطرح می‌شود. این نگاه ریشه در معارف دینی و روایی دارد و تحقق «

احیای امر اهل‌بیت (ع) نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی ادامه داد: هرچند نمونه‌های موفق و پیشرو در میان هیئت‌های کشور کم نیستند و حتی در روستاها شاهد فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای و اجتماعی هیئت‌ها هستیم، اما هنوز این جامعیت فرهنگی در همه هیئت‌ها محقق نشده است و نیازمند تلاش، ممارست و برنامه‌ریزی مستمر هستیم.

باباخانی با بیان اینکه مهرواره هوای نو به‌دنبال ارتقای این جامعیت است، خاطرنشان کرد: این مهرواره با تعریف رشته‌ها و بخش‌های متنوع، هیئت‌ها را به بازبینی فعالیت‌های خود سوق می‌دهد و زمینه رشد آن‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی همچنین به نقش رسانه در معرفی الگوهای موفق هیئتی اشاره کرد و گفت: اگرچه ظرفیت‌های ارزشمندی در مهرواره هوای نو شکل گرفته، اما همچنان نیازمند تقویت ضریب رسانه‌ای برای انتقال صحیح این تجربیات به سراسر کشور هستیم.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با تقدیر از اعضای شوراهای برنامه‌ریزی و فعالان مردمی در برگزاری این مهرواره اظهار کرد: زحمات شبانه‌روزی و بی‌چشم‌داشت فعالان هیئتی از سراسر کشور، زمینه‌ساز حرکتی تدریجی اما پایدار در ارتقای جایگاه فرهنگی هیئت‌ها شده است؛ حرکتی که می‌تواند مسیر آینده فرهنگ دینی کشور را هموارتر سازد.

‌