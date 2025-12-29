تحویل ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به مردم هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجبی به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان پرداخت و اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن در اواسط سال ۱۴۰۰ ابلاغ و بر اساس آن، سهمیهای چهارساله برای استانها تعیین شد.
وی با بیان اینکه سهم استان هرمزگان ۶۶ هزار واحد مسکونی است که از این تعداد، ۱۶ هزار واحد در بخش روستایی و ۵۰ هزار واحد در بخش شهری پیشبینی شده است، افزود: در حوزه شهری نیز ۳۰ هزار واحد به صورت حمایتی، ۱۲ هزار واحد خودمالک شهری و مابقی در قالب بازسازی بافتهای فرسوده تعریف شده است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار واحد در تمامی حوزهها به مردم استان تحویل شده که بیشترین تعداد آن در بخش روستایی بوده و مطابق برنامه پیش رفته است.
وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۱۲ هزار واحد مربوط به تکمیل مسکنهای مهر باقیمانده، خودمالک شهری و بازسازی بافت فرسوده است.
معاون مسکن ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به آمار ثبتنامکنندگان عنوان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن استان ۱۹۷ هزار نفر ثبتنام کردند که از این تعداد، ۵۰ هزار نفر تأیید نهایی شدند.
حاجبی یکی از چالشهای اولیه را کمبود زمین آماده اعلام کرد و گفت: در سالهای اول و دوم طرح بیش از ۳۸۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای استان الحاق و طرحهای تفکیکی برای ۶۰ سایت در این اراضی تهیه شد.
وی افزود: در حال حاضر پروژههای نهضت ملی مسکن در تمامی شهرهای استان آغاز شده است و در شهرهای بندرعباس و حاجیآباد واحدها به صورت طبقاتی و در سایر شهرها با توجه به جغرافیای منطقه و تمایل مردم به صورت ویلایی، یکطبقه و دوطبقه در حال ساخت هستند.
حاجبی در خصوص مشکلات تأمین مالی پروژهها خاطرنشان کرد: چالش اصلی در بخش مسکن حمایتی شهری، اتصال تسهیلات بانکی بود و تاکنون حدود ۳۰ هزار واحد حمایتی شهری آغاز شده و متقاضیان واریزی خود را انجام دادهاند، اما تسهیلات بانکی اخیراً به نزدیک ۲۰ هزار واحد متصل شده است و خوشبختانه در حوزه روستایی، تخصیص سالیانه تسهیلات بدون مشکل انجام میشود.
معاون مسکن استان هرمزگان در پایان بیان کرد: تلاشها برای تسریع در اجرای باقیمانده پروژهها و رفع موانع مالی ادامه دارد.
