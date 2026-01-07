به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله طاهری‌خانی در حاشیه بازدید از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس با اشاره به عزم دولت برای حل چالش‌های مسکن در استان هرمزگان، افزود: با همکاری نزدیک استانداری و اداره کل راه و شهرسازی، موانع پیش‌روی پروژه‌های متوقف شده مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار واحد مسکونی در بندرعباس در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، تصریح کرد: نگرانی اصلی توقف این پروژه‌ها به دلایل مختلف بود که موجب نارضایتی و بلاتکلیفی متقاضیان شده بود، اما امروز با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی این پروژه‌ها فعال شده‌اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، علت اصلی توقف‌های گذشته را ناهماهنگی و عدم اقدام مناسب برخی کارگزاران دانست و افزود: با پیگیری‌های مستمر، پیمانکاران جدید در پروژه‌ها مستقر شده‌اند و کار با سرعت بالایی در حال انجام است.

طاهری‌خانی یکی از موانع اصلی پیشرفت کار را فرآیند تأمین تسهیلات عنوان کرد و گفت: با استقرار سازندگان جدید، پرونده‌های بانکی به جریان افتاده و هم‌اکنون تمامی پروژه‌ها در آستانه اتصال به سیستم تسهیلات بانکی هستند.

وی با تشریح جزئیات تأمین مالی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های گسترده در سطح وزارتخانه و بانک‌ها، بیش از ۶ هزار پرونده در بانک‌های عامل استان در مرحله نهایی واگذاری و انعقاد قرارداد قرار گرفته و برای هر واحد مسکونی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر اهمیت کیفیت زندگی در سایت‌های مسکن ملی تاکید کرد و گفت: نمی‌خواهیم مردم پس از تحویل واحدها با مشکل نبود امکانات مواجه شوند، به همین منظور عملیات ساخت حدود ۲۵ واحد خدمات روبنایی (نظیر فضاهای آموزشی، تجاری و رفاهی) در سایت‌ها آغاز شده است.

طاهری‌خانی کرد: طبق گزارش‌های دریافتی و پایش میدانی، تا پایان سال جاری، یک‌هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در مناسبت‌های مختلف پیش‌رو، شاهد افتتاح‌های پیاپی در حوزه مسکن استان باشیم.