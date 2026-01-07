  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

۱۰۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال تحویل متقاضیان هرمزگانی می‌شود

۱۰۰۰ واحد مسکونی تا پایان سال تحویل متقاضیان هرمزگانی می‌شود

بندرعباس-معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل ۱۵ هزار واحد مسکونی در شهر بندرعباس خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، ۱۰۰ واحد آماده تحویل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله طاهری‌خانی در حاشیه بازدید از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس با اشاره به عزم دولت برای حل چالش‌های مسکن در استان هرمزگان، افزود: با همکاری نزدیک استانداری و اداره کل راه و شهرسازی، موانع پیش‌روی پروژه‌های متوقف شده مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار واحد مسکونی در بندرعباس در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، تصریح کرد: نگرانی اصلی توقف این پروژه‌ها به دلایل مختلف بود که موجب نارضایتی و بلاتکلیفی متقاضیان شده بود، اما امروز با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی این پروژه‌ها فعال شده‌اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، علت اصلی توقف‌های گذشته را ناهماهنگی و عدم اقدام مناسب برخی کارگزاران دانست و افزود: با پیگیری‌های مستمر، پیمانکاران جدید در پروژه‌ها مستقر شده‌اند و کار با سرعت بالایی در حال انجام است.

طاهری‌خانی یکی از موانع اصلی پیشرفت کار را فرآیند تأمین تسهیلات عنوان کرد و گفت: با استقرار سازندگان جدید، پرونده‌های بانکی به جریان افتاده و هم‌اکنون تمامی پروژه‌ها در آستانه اتصال به سیستم تسهیلات بانکی هستند.

وی با تشریح جزئیات تأمین مالی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های گسترده در سطح وزارتخانه و بانک‌ها، بیش از ۶ هزار پرونده در بانک‌های عامل استان در مرحله نهایی واگذاری و انعقاد قرارداد قرار گرفته و برای هر واحد مسکونی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر اهمیت کیفیت زندگی در سایت‌های مسکن ملی تاکید کرد و گفت: نمی‌خواهیم مردم پس از تحویل واحدها با مشکل نبود امکانات مواجه شوند، به همین منظور عملیات ساخت حدود ۲۵ واحد خدمات روبنایی (نظیر فضاهای آموزشی، تجاری و رفاهی) در سایت‌ها آغاز شده است.

طاهری‌خانی کرد: طبق گزارش‌های دریافتی و پایش میدانی، تا پایان سال جاری، یک‌هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در مناسبت‌های مختلف پیش‌رو، شاهد افتتاح‌های پیاپی در حوزه مسکن استان باشیم.

