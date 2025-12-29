تعویض ۱۰ هزار کنتور فرسوده آب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر ظهر دوشنبه با اشاره به اجرای گسترده طرح نوسازی ابزارهای اندازهگیری مصرف آب در استان همدان اظهار کرد: طی ۹ ماه گذشته، بیش از ۱۰ هزار کنتور معیوب و فرسوده در نقاط مختلف استان جایگزین شده است؛ اقدامی که در راستای مدیریت هوشمند شبکه توزیع و صیانت از منابع محدود آبی انجام شده است.
وی با اشاره به پیامدهای منفی استفاده از کنتورهای قدیمی افزود: بخشی از آب بدون درآمد در شبکههای شهری، ناشی از عملکرد نادرست کنتورهایی است که بهدلیل گذشت زمان، رسوبگذاری و استهلاک فنی، توان ثبت دقیق مصرف واقعی را ندارند و همین مسئله باعث بروز اختلافات محاسباتی و نارضایتی برخی مشترکان میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تأکید بر اینکه نوسازی کنتورها از برنامههای محوری آبفا همدان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: نصب کنتورهای جدید و استاندارد، علاوه بر افزایش دقت قرائت، امکان شناسایی سریع نشتیها و الگوهای مصرف غیرمتعارف را فراهم کرده و نقش مؤثری در کاهش تلفات آب در شبکه دارد.
بختیاریفر عدالت در محاسبه آببها و بهبود کیفیت خدماترسانی را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد و گفت: وقتی مصرف بهصورت واقعی و دقیق ثبت میشود، هم حقوق مشترکان رعایت میشود و هم زمینه برای مدیریت هدفمند مصرف و افزایش بهرهوری شبکه فراهم خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به شرایط محدودیت منابع آبی عنوان کرد: تعویض کنتورهای فرسوده تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه ابزاری راهبردی در کنترل مصرف و حفاظت از منابع آب است و این برنامه با جدیت در ماههای پیش رو نیز تداوم خواهد داشت.
