به گزارش خبرنگارمهر، مژگان نصیری ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، استان البرز را همواره در زمره استان‌های پیشرو در این حوزه معرفی کرد و گفت: ورزشکاران البرزی در میادین ملی و پاراآسیایی موفق هستند و این افتخارآفرینی‌ها حاصل برنامه‌ریزی منسجم هیئت استان است و ورزشکاران سرمایه‌های پرافتخار کشور محسوب می‌شوند.

ظرفیت جمعیتی و ضرورت استعدادیابی

نایب رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، تراکم جمعیتی و سهم قابل توجه جوانان در البرز را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی معلولین برشمرد و عملکرد استان در جذب استعدادها را مطلوب ارزیابی کرد.

وی اولویت‌های راهبردی فدراسیون را بر پایه جذب حداکثری ورزشکاران و حفظ استعدادهای جوان، به‌ویژه در آستانه بازی‌های پیش‌رو استوار دانست.

تأکید بر ورزش بانوان و کم‌توانان ذهنی

نصیری با تأکید بر تأکیدات مقام معظم رهبری، دولت و وزیر ورزش بر توسعه ورزش بانوان، این مسیر را با قدرت دنبال شده اعلام کرد و کسب افتخار توسط بانوان توان‌یاب در مسابقات جهانی امسال را نقطه عطفی در این عرصه برشمرد.

وی به ظرفیت بالای ورزش کم‌توانان ذهنی در البرز، با استناد به آمار دانش‌آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی، اشاره کرد و راه‌اندازی سامانه استعدادیابی فدراسیون را فرصتی مناسب برای شناسایی این قشر عنوان نمود.

تجهیزات و زیرساخت‌ها

نصیری با اشاره به نگاه حمایتی وزارت ورزش و جوانان، خاطرنشان کرد: حمایت‌های عملیاتی و تجهیزاتی، خصوصاً در رشته‌ها و کلاس‌های خاص، در دستور کار فدراسیون قرار دارد و توزیع تجهیزات تخصصی بر اساس نیازسنجی انجمن‌ها ادامه خواهد یافت.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌ها را مستلزم همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاهد ارتقای زیرساخت‌ها در استان باشیم.