تکمیل پروژه ۱۱ ساله سالن و استخر جانبازان البرز در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان، با اشاره به چالشهای زیرساختی استان، بر اولویتبخشی به تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه ورزش معلولین تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استان البرز با وجود جمعیت بالا، از سرانه ورزشی مطلوبی برخوردار نیست، وضعیت جامعه ورزش جانبازان و توانیابان را به دلیل نیاز به زیرساختهای تخصصی، نیازمند توجه بیشتر دانست.
سرپرست ورزش و جوانان البرز به پروژه سالن و استخر جانبازان و توانیابان در مجموعه انقلاب اشاره کرد و گفت: این پروژه با گذشت بیش از ۱۱ سال از آغاز، تنها حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با این حال، با پیگیریهای ویژه در سطح وزارت ورزش و با وجود اینکه اولویت دولت با پروژههای بالای ۷۰ درصد است، موفق به اخذ موافقت تخصیص اعتبار ملی برای تکمیل آن شدیم.
وی افزود: ادارهکل ورزش متعهد شده است مابقی اعتبار لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین کند تا این پروژه با قدرت به سرانجام برسد. دکتر رضایی تصریح کرد: این تعهد با هدف دفاع از حقوق جامعه ورزش جانبازان و توانیابان انجام شده است و فرآیند مناقصه پیمانکار تا پایان سال جاری به اتمام میرسد.
رضایی با تأکید بر رویکرد زیربنایی این ادارهکل، هدف اصلی را «ایجاد زیرساخت پایدار و استاندارد» برای هیئتها دانست و ابراز امیدواری کرد با تکمیل این مجموعه، بستر مناسبی برای رشد، قهرمانی و استعدادیابی ورزشکاران این حوزه در سال آینده فراهم شود.
