به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه، بعد از ظهر دوشنبه، در مراسم افتتاح یک پروژه نیروگاه خورشیدی در استان تهران اظهار کرد: این نیروگاه ۶ مگاوات برق تولید میکند و چند ماهی است که به شبکه برق کشور متصل شده است. همچنین پروژههای بزرگتری با ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات در حال ساخت هستند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: این پروژهها نمادی است از تلاش ما برای رفع ناترازی برق در کشور. در جایجای ایران، صنعتگران و فعالان انرژی خورشیدی با حمایت استانداریها، منابع طبیعی، وزارت نیرو، بانک مرکزی، محیط زیست و وزارت کشاورزی در حال نصب پنلهای خورشیدی هستند.
قائمپناه افزود: با تکمیل این پروژهها، امیدواریم میزان قطعی برق در تابستان کاهش یابد و صنعت کشور رونق بیشتری پیدا کند؛ رونق صنعت یعنی تولید، آبادانی و کاهش تورم.
