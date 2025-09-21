به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش با تبریک فرا رسیدن مهرماه و روزهای بازگشت دانش آموزان به کلاسهای درس گفت: فضای مدارس برای سال تحصیلی جدید با تجهیزات آموزشی، ورزشی و پرورشی آماده شده و نیروی انسانی مورد نیاز نیز ساماندهی شده است.
وی افزود: به دستور وزیر آموزش و پرورش، پروژه مهر امسال دو ماه زودتر کلید خورد و جلسات مکرری با مسئولان استانی برگزار شد. کاروانهای تجهیزات به استانها اعزام و اعتبارات لازم با حمایت ویژه رئیسجمهور تخصیص یافت تا مهر امسال با آرامش و نشاط همراه باشد.
محمودزاده با اشاره به حضور حدود ۱۵ درصد دانشآموزان کشور در مدارس غیردولتی گفت: بخشی از این مدارس هم در تابستان کلاسهای آمادگی برگزار کردند. از سوی دیگر، نمایندگان ویژه وزارتخانه در روزهای منتهی به مهر در استانها مستقر خواهند بود تا مشکلات احتمالی را برطرف کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش، خانوادهها را رکن اساسی نظام تربیتی دانست و تأکید کرد: خانه، مدرسه، جامعه و رسانه چهار رکن اصلی تربیتاند. همافزایی فعالیتهای مدرسه و خانه میتواند کیفیت آموزشی و تربیتی را بهطور چشمگیری افزایش دهد. والدین باید با حضور و پیگیری فعال در امور مدرسه نقش خود را ایفا کنند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره نقش فناوریهای نوین در آموزش خاطرنشان کرد: آموزش امروز بدون فناوری معنا ندارد، اما استفاده صحیح از این ابزارها ضروری است. برنامه ما، آموزش کاربرد فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به معلمان و حتی دانشآموزان است تا کیفیت یادگیری ارتقا یابد.
وی در رادیو گفتوگو با اشاره به تجربه دوران کرونا افزود: این تجربه نشان داد که میتوان از ابزارهایی مانند شبکه شاد و سیستمهای LMS بهره برد. در سند تحول بنیادین نیز بر بهرهگیری از فناوری تأکید شده است. البته باید نسبت به آسیبهای احتمالی دنیای دیجیتال آگاهی کامل داشت و استفادهای هدفمند و ایمن از آن صورت گیرد.
محمودزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با شکوه، آرام و بانشاط آغاز شود و آیندهسازان ایران اسلامی سالی پرثمر را پیش رو داشته باشند.
