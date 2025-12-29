فرمانده کل سپاه درگذشت فرزند محمدرضا احمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند آقای محمدرضا احمدی، مجری صداوسیما را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عزیزم جناب آقای محمدرضا احمدی؛ فرمانده کل سپاه در گذشت فرزند محمدرضا احمدی را تسلیت گفت

داغ بزرگ از دست دادن ارغوان کوچکت دل ما را به درد آورد، از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.

از خداوند منان برای شما و مادر داغدارش صبر و آرامش طلب می‌کنم.

ما را شریک غم خود بدانید.

برادرت محمد پاکپور

۱۴۰۴/۱۰/۰۷