  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

فرمانده کل سپاه درگذشت فرزند محمدرضا احمدی را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند آقای محمدرضا احمدی، مجری صداوسیما را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت فرزند آقای محمدرضا احمدی، مجری صداوسیما را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

داغ بزرگ از دست دادن ارغوان کوچکت دل ما را به درد آورد، از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.

از خداوند منان برای شما و مادر داغدارش صبر و آرامش طلب می‌کنم.

ما را شریک غم خود بدانید.

برادرت محمد پاکپور
۱۴۰۴/۱۰/۰۷

کد خبر 6706154
هادی رضایی

