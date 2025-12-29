محمد پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی از مطالبات مهم مردمی بود که پس از چند سال پیگیری توسط شورای اسلامی شهر هشتبندی به سرانجام رسید.
وی افزود: استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر هشتبندی نقش بسزایی در کاهش هزینههای مردم و کاهش تردد به مرکز شهرستان برای دریافت خدمات در پی داد.
پورمحمدی تصریح کرد: با وقوع کوچکترین تصادف در هشتبندی مردم ناچار برای پیگیری قانونی به مرکز شهرستان مراجعه کنند که با هزینههای گزافی همراه است.
رئیس شورای شهر هشت بندی خاطرنشان کرد: ارتقا فرهنگ رانندگی، کاهش حوادث رانندگی، کاهش هزینههای دریافت خدمات راهنمایی و رانندگی و تسریع در ارائه خدمات از مزایای استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر هشتبندی است.
وی افزود: نبود کلانتری در شهر هشتبندی خلع جدی امنیتی در این شهر است.
پورمحمدی اظهار داشت: استقرار کلانتری در شهر هشتبندی مطالبه ده ساله است که بر زمین مانده و امیدواریم با مساعدت فرماندهی انتظامی استان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط این مطالبه دیرینه نیز محقق گردد.
رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی افزود: استقرار کلانتری در شهر هشتبندی نقش بسزایی در کاهش جرایم، ارتقا شاخصهای امنیتی و کاهش مراجعات و هزینههای مردم به مرکز شهرستان برای دریافت خدمات انتظامی دارد.
