پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت همسر قائم مقام معاونت راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا طی پیامی درگذشت همسر حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین اعظمی

درگذشت فقیده سعیده، مرحومه جهانگیری، همسر گرامی و صبور جنابعالی که از همکاران قضائی بودند و بعد از یک دوره بیماری صعب و دردناک به رحمت الهی پیوستند را، به شما و خانواده گرامی‌تان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان مسئلت می‌کنم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای