نبود جراح عمومی از معضلات بیمارستا رامشیر است

حجت الاسلام سید سلمان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه رامشیر بالغ بر ۶۰ هزار نفر جمعیت دارد، عنوان کرد: نداشتن جراح عمومی در بیمارستان شهرستان و پخش شدن بیماران به سایر شهرستان‌ها و استان‌ها برای عمل جراحی زیبنده و شایسته نیست.

وی ادامه داد: بیماران برای دریافت خدمات تخصصی و جراحی مجبور به مراجعه به شهرهای دیگر می‌شوند، این موضوع نه تنها هزینه‌های درمانی را برای مردم افزایش می‌دهد بلکه زمان طلایی برای درمان برخی بیماری‌ها به ویژه مصدومان حوادث رانندگی یا دیگر حوادث را نیز از بین می‌برد.

حجت‌الاسلام هاشمی اظهار کرد: نبود پزشک جراح و ارائه نشدن خدمات تخصصی مطلوب به بیماران سبب غیرفعال شدن اتاق عمل و بروز گلایه‌هایی برای مردم این شهرستان شده است.

امام جمعه رامشیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بیمارستان رامشیر با وجود اتاق عمل، نبود پزشک جراح و متخصص بیهوشی در این بیمارستان است و این محدودیت‌ها باعث شده بسیاری از افراد که دچار سانحه تصادف می‌شوند، برای درمان با مشکلات جدی مواجه باشند.

حجت الاسلام هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به طرح این مطالبه در خطبه‌های نماز جمعه گریزی زد و گفت: با مطرح کردن خواست و مطالبه مردمی از طریق تریبون نماز جمعه، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی قول مساعد داد که در حال انعقاد قرارداد هستیم که دکتر متخصص بیهوشی و جراح عمومی برای بیمارستان جذب شوند.

وی افزود: این صحبت‌ها فقط نقل از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است و اینکه چقدر محقق می‌شود برعهده وی است اما تاکنون دکتر جراح عمومی و بیهوشی در بیمارستان رامشیر وجود ندارد.

حجت الاسلام هاشمی بیان کرد: مردم شهرستان رامشیر از مسؤلان استانی و کشوری انتظار دارند برای رفع این مشکلات چاره اندیشی عملیاتی و فوری کنند و با استقرار نیروهای متخصص در بیمارستان این شهرستان خدمات جراحی به صورت تمام وقت ارائه شود.