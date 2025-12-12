نبود جراح عمومی در بیمارستان رامشیر یک خلأ خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: این ایام به روز مادر و روز زن نامگذاری شده و بانوی بزرگ اسلام اسوه کامل ایمان، عفاف، همسرداری و تربیت فرزند است.

وی با اشاره به جایگاه زن در خانواده گفت: زن مدیر کانون خانواده و مایه آرامش مرد است. حضرت زهرا (س) تنها همسر نبودند، بلکه یاور و تسهیل‌گر راه بندگی بودند و این همراهی معنوی به امیرالمؤمنین (ع) توانایی ایثار در میدان جهاد بخشید.

حجت‌الاسلام هاشمی افزود: زن و مادر همانند نخ تسبیح هستند. آنان قلب تپنده خانواده‌اند و در جامعه‌ای که زن جایگاه والایی داشته باشد، امنیت و آرامش در خانواده شکل می‌گیرد. وی نگاه غرب به زن را ابزاری دانست که کرامت او را نشانه گرفته است.

امام جمعه رامشیر در ادامه به موضوع مدیریت فرهنگی اشاره کرد و گفت: فقدان مدیریت فرهنگی صحنه در برخی رویدادهای ورزشی، مانند حواشی مسابقات دو و ماراتن کیش، باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده است.

حجت الاسلام هاشمی تأکید کرد: حتی کار درست اگر درست مدیریت نشود، نتیجه‌اش غلط خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمنان افزود: رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند القا کنند که سبک زندگی ایرانی تغییر کرده است. دشمنان ارزش‌های اخلاقی، عفاف، خانواده‌محوری و غیرت فرهنگی را هدف گرفته‌اند و مدیران باید هوشیار باشند تا فرصت نفوذ به دشمن داده نشود.

حجت الاسلام هاشمی همچنین با شکرگزاری از نزول باران اخیر گفت: این نعمت الهی دل کشاورزان را شاد کرد و از زحمات شهرداری برای لایروبی کانال‌ها و رفع مشکلات آب‌های سطحی تقدیر کرد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با مطالبه جدی مردم شهرستان رامشیر اظهار کرد: نبود جراح عمومی در بیمارستان شهرستان یک خلأ خطرناک است که بارها جان بیماران را گرفته است. مردم حق دارند درمانشان در همین شهر انجام شود و این خواسته، مطالبه جان مردم است.