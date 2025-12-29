  1. ورزش
پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی؛

نوری: مسئولیت سنگینی را پذیرفتم/ امیدوارم به مدال آوری ورزش کمک کنیم

رئیس جدید فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی پس از انتخاب به عنوان رئیس این فدراسیون گفت: مسئولیتی که بر عهده من گذاشته شده بسیار سنگین است و امیدوارم بتوانم خدمتگزار شایسته‌ای باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوری پس از انتخاب به‌عنوان رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، ضمن قدردانی از اعتماد اعضا گفت: از اعتمادی که به اینجانب شد صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم با همراهی همه عزیزان و بزرگان ورزش و جامعه دانشگاهی بتوانیم با موفقیت، ورزش دانشگاهی و به‌ویژه رشته کشتی را پیش ببریم.

وی گفت: این فدراسیون می‌تواند بازوی کمکی مؤثری برای کمیته ملی المپیک باشد. ما ۵۲ فدراسیون را در دل خود داریم و میزبان نخبگان ورزش کشور هستیم و امیدوارم بتوانیم به‌درستی در خدمت ورزش کشور باشیم و در افزایش روزافزون تعداد مدال‌ها نقش‌آفرینی کنیم.

رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی عنوان کرد: مسئولیتی که بر عهده من گذاشته شده بسیار سنگین است و امیدوارم بتوانم خدمتگزار شایسته‌ای باشم.

