هفته ناکامی مدعیان‌ با شکست شهرداری گرگان، کاله و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته چهاردهم (سوم مرحله برگشت) رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور امروز (دوشنبه 8 دی) برگزار شد.

در جریان این دیدارها، نفت و گاز زاگرس در دیدار خانگی برابر مهگل به برتری دست یافت و ششمین برد این فصل خود را جشن گرفت. بهترین بازیکن این دیدار عرفان سلیمانی بود که در ترکیب نفت زاگرس قرار داشت و ۲۶ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۹ را در کارنامه اش ثبت کرد.

استقلال که در دیدار نیم فصل موفق به شکست نفت شده بود امروز در دیدار برگشت برابر این تیم متحمل شکست شد. رسول مظفری با ۱۳ امتیاز، ۸ پاس گل، ۵ ریباند، ۴ توپ ربایی و کارایی ۲۰ بهتربن بازیکن نفت و زمین بود.

در این هفته از مسابقات تیم گلنور که طی ١٢ دیدار گذشته خود صاحب ٥ برد شده بود، موفق شد در دیدار خانگی برابر شهرداری گرگان پیروز شود و شکست دور رفتش را جبران کند. بازیکن خارجی گلنور به نام «مارکو پروویچ» با ۱۹ امتیاز،

۴ پاس گل، ۲ ریباند و کارایی ۱۸ بهترین بازیکن زمین بود.

پاس کردستان هم دیگر برنده دیدارهای این هفته بود، این تیم با برد این هفته برابر پترونوین ماهشهر، ضمن جبران شکست دور رفت، تعداد بردهایش را به ۴ رساند. بزرگمهر شادکامی بازیکن پاس با ۲۶ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ توپ ربایی، یک‌ پاس گل و کارایی ۲۵ بهترین بازیکن پاس و زمین بود.

آخرین دیدار امروز میان‌ دو تیم کاله و طبیعت برگزار شد که طی آن کاله در حضور تماشاگرانش ‌وی خلاف دیدار نیم فصل نخست، مغلوب طبیعت شد. «جیلن واشینگتن» از طبیعت اسلامشهر با ۲۰ امتیاز، ۶ ریباند، ۵ توپ ربایی و کارایی ۲۵ بهترین بازیکن بود.

بدین ترتیب هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال با شکست سه تیم اول جدول رده بندی به پایان رسید.

نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم ۸۸ - مهگل البرز ۷۲

* استقلال تهران ٧١ - پالایش نفت آبادان ٧٤

* پاس کردستان ۸۳ - پترونوین ماهشهر ۶۹

* گلنور اصفهان ٨٣ - شهرداری گرگان ٨٢

* کاله مازندران ۷۰ - طبیعت اسلامشهر ۷۳